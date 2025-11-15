Irregolare e con mdma portato in questura
Nel pomeriggio di venerdì 14 novembre 2025 il commissariato Prè ha operato con l'ausilio del reparto prevenzione crimine Liguria, del team cinofili e della pattuglia interforze polizia-guardia di finanza-Esercito sulla verifica degli esposti presentati da associazioni di quartiere, negozianti e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
? Aveva nascosto 6 kg di MDMA nel bagaglio. #ADMgov, Guardia di Finanza e la Polizia di Stato hanno scoperto un trasporto illecito di stupefacenti all’Aeroporto di Bologna. Dai controlli sul bagaglio di un passeggero proveniente dalla #Spagna, sono sta - facebook.com Vai su Facebook
Irregolare e con mdma, portato in questura - Protagonista della vicenda un 26enne di origini senegalesi, fermato dalla polizia in via Fanti d'Italia Nel pomeriggio di venerdì 14 novembre 2025 il commissariato Prè ha operato con l'ausilio del rep ... Riporta genovatoday.it