Irina Shayk | The Cal? Una meditazione Spero che l' AI non rovini le nostre imperfezioni

“E’ stato come fare una meditazione”: si presenta così Irina Shayk, molto più sciolta e simpatica di come si potrebbe immaginare vedendola sulle pagine patinate dei magazine di moda. Look difficile da passare inosservato, con quel reggiseno a punta, la ragazza nata al confine tra Russia e Kazakistan da una madre pianista e un padre minatore (morto quando lei aveva 14 anni) ora è una donna che vive a New York con la figlia di 10 anni, ed una delle protagoniste scelte per il Calendario Pirelli 2026. “Praticamente come vincere un’Oscar” le chiede qualcuno, e lei appunto invece parla di interiorità, di una bellezza aldilà di una copertina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Irina Shayk: "The Cal? Una meditazione. Spero che l'AI non rovini le nostre imperfezioni"

