Influ Day 2025 a Catania una giornata dedicata alla prevenzione e alla cultura vaccinale
A Catania l’Influ Day 2025 si è svolto questa mattina al Presidio Ospedaliero “Garibaldi-Centro”, dove l’Asp e le oziende Ospedaliere cittadine hanno rinnovato l’impegno comune nella promozione della vaccinazione antinfluenzale. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale della Salute-Dasoe. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
