Influ Day 2025 a Catania una giornata dedicata alla prevenzione e alla cultura vaccinale

Cataniatoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Catania l’Influ Day 2025 si è svolto questa mattina al Presidio Ospedaliero “Garibaldi-Centro”, dove l’Asp e le oziende Ospedaliere cittadine hanno rinnovato l’impegno comune nella promozione della vaccinazione antinfluenzale. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale della Salute-Dasoe. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

influ day 2025 a catania una giornata dedicata alla prevenzione e alla cultura vaccinale

© Cataniatoday.it - Influ Day 2025, a Catania una giornata dedicata alla prevenzione e alla cultura vaccinale

Altri contenuti sullo stesso argomento

influ day 2025 cataniaInflu Day 2025, a Catania una giornata dedicata alla prevenzione e alla cultura vaccinale - L’Asp ha organizzato un Open Day vaccinale ad accesso libero in diverse sedi della provincia, offrendo a tutti i cittadini la possibilità di ricevere la vaccinazione antinfluenzale ... Scrive cataniatoday.it

influ day 2025 cataniaCatania, arriva l’Influ Day 2025: dove vaccinarsi senza prenotazione - Una giornata all'insegna della sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'importanza della vaccinazione antinfluenzale. Riporta catania.liveuniversity.it

influ day 2025 cataniaInflu Day 2025, la campagna antinfluenzale parte nei presidi trapanesi - L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, aderisce all’Influ Day 2025, promosso dall’Assessorato regionale alla Salute per sabato prossimo ... Segnala itacanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Influ Day 2025 Catania