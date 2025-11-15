A Catania l’Influ Day 2025 si è svolto questa mattina al Presidio Ospedaliero “Garibaldi-Centro”, dove l’Asp e le oziende Ospedaliere cittadine hanno rinnovato l’impegno comune nella promozione della vaccinazione antinfluenzale. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale della Salute-Dasoe. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Influ Day 2025, a Catania una giornata dedicata alla prevenzione e alla cultura vaccinale