Incidente stradale a Luni morto un giovane di 23 anni
I soccorritori hanno cercato di rianimare il giovane per oltre mezz'ora, ma le lesioni riportate sono risultate troppo gravi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche questi approfondimenti
Radio1 Rai. . #BallandoConLeStelle Andrea #Delogu torna dopo la morte del fratello Evan, scomparso il 29 ottobre in un incidente stradale all'età di 18 anni. Mancava da due puntate, la sua esibizione è stata accolta da una standing ovation. Un estratto del - facebook.com Vai su Facebook
#Incidente stradale mortale a #Pordenone: un' #anziana è stata investita in serata e trascinata per 20 metri. Il 32enne alla guida ha detto di non aver visto alcun pedone ma di essersi fermato dopo aver avuto l'impressione di aver bucato una gomma. La 75e Vai su X
Incidente stradale a Luni, morto un giovane di 23 anni - I soccorritori hanno cercato di rianimare il giovane per oltre mezz'ora, ma le lesioni riportate sono risultate troppo gravi ... Secondo ilsecoloxix.it
Gianmarco, morto a 23 anni mentre tornava a casa. L’auto contro il muretto, i volontari in strada, il dolore della comunità - Gianmarco Fontana, residente ad Aulla, è deceduto dopo essersi schiantato con l’auto contro la sede della Pubblica Assistenza di Luni. Come scrive lanazione.it
Luni, tragedia all'alba: 21enne perde la vita in incidente stradale - Nonostante i tempestivi soccorsi e i numerosi tentativi di rianimazione, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare ... Scrive telenord.it