Inceneritore Bucci adesso accelera | In arrivo il bando ipotesi Scarpino
Il presidente: “Le amministrazioni non sono contrarie”. per ora dalla giunta Salis. Ma i partiti della maggioranza sono critici: “La Regione non scarichi responsabilità sui Comuni”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Trieste Cafe. . Crociere, 100 mila passeggeri in meno in 2 anni? Maurizio Bucci (Esperto di crociere) Stefano Rebek (opinionista) - facebook.com Vai su Facebook
Inceneritore, Bucci adesso accelera: “In arrivo il bando, ipotesi Scarpino” - Ma i partiti della maggioranza sono critici: “La Regione non ... Si legge su ilsecoloxix.it