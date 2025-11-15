Inceneritore Bucci adesso accelera | In arrivo il bando ipotesi Scarpino

Ilsecoloxix.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente: “Le amministrazioni non sono contrarie”. per ora dalla giunta Salis. Ma i partiti della maggioranza sono critici: “La Regione non scarichi responsabilità sui Comuni”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

inceneritore bucci adesso accelera in arrivo il bando ipotesi scarpino

© Ilsecoloxix.it - Inceneritore, Bucci adesso accelera: “In arrivo il bando, ipotesi Scarpino”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

inceneritore bucci adesso acceleraInceneritore, Bucci adesso accelera: “In arrivo il bando, ipotesi Scarpino” - Ma i partiti della maggioranza sono critici: “La Regione non ... Si legge su ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Inceneritore Bucci Adesso Accelera