Inaugurato a Vetralla il monumento ai caduti di Nassiriya
Nel corso di una solenne cerimonia organizzata dal Comune di Vetralla e dalla Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Cura di Vetralla, svoltasi il 12 novembre 2025 in occasione della 17esima “Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Alla Spezia inaugurato un monumento per i caduti di Nassiriya - Alla Spezia è stato inaugurato un monumento in ricordo dei caduti nella strage di Nassirya in Iraq, in occasione del ventiduesimo anniversario dell'attentato terroristico che colpì la base 'Maestrale' ... Scrive msn.com