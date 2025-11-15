Inaugurato a Vetralla il monumento ai caduti di Nassiriya

Viterbotoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso di una solenne cerimonia organizzata dal Comune di Vetralla e dalla Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Cura di Vetralla, svoltasi il 12 novembre 2025 in occasione della 17esima “Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

