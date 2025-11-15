Inaugurata la mostra storica Colonie per l’infanzia sulla Riviera Romagnola

Cesenatoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato pomeriggio nel Salone del palazzo comunale di Cesena è stata inaugurata la mostra storicaColonie per l’infanzia sulla Riviera Romagnola’. Pedagogia e architettura di regime, organizzata dall’Istituto storico di Forlì-Cesena con la collaborazione dell’Istituto storico di Ravenna e il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

inaugurata la mostra storica colonie per l8217infanzia sulla riviera romagnola

© Cesenatoday.it - Inaugurata la mostra storica "Colonie per l’infanzia sulla Riviera Romagnola"

Altre letture consigliate

inaugurata mostra storica colonieCesena. Inaugurata la mostra sulle colonie per l’infanzia - Questo pomeriggio nel Salone del palazzo comunale di Cesena è stata inaugurata la mostra storica “Colonie per l’infanzia sulla Riviera Romagnola. Da corriereromagna.it

inaugurata mostra storica colonie“Colonie per l’infanzia sulla Riviera Romagnola”: la mostra - Sabato 15 novembre nel Salone del palazzo comunale di Cesena (piazza del Popolo 10) avrà luogo l’inaugurazione della mostra storica ‘Colonie per l’infanzia sulla Riviera Romagnola’. Riporta livingcesenatico.it

Cerca Video su questo argomento: Inaugurata Mostra Storica Colonie