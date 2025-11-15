Immenso giro di usura | dimezzata la pena per un 85enne che evita il carcere

Tempo di lettura: 2 minuti La Corte d’Appello di Napoli, accogliendo le tesi dell ’Avvocato Vittorio Fucci, ha più che dimezzato la pena per A.M., 85 anni di Benevento, imputato di un grande giro di usura con decine e decine di vittime. A.M. in particolare aveva subito due processi con decine e decine di vittime, costituitesi parti civili, nei quali era stato condannato alla pena complessiva di circa 10 anni di reclusione. La Corte d’Appello, oggi, ha più che dimezzato la pena, riducendola a 4 anni e 6 mesi, dei quali, avendo già scontato un parte in presofferto (per di più in regime degli arresti domiciliari), gli rimango meno di 4 anni da scontare effettivamente e per questo potrà usufruire del beneficio delle sospensione dell’ordine di esecuzione della pena, non andando in carcere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

