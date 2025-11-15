Il trattore si ribalta e resta schiacciato operaio di 43 anni morto in una cantina di Brescia
Mohammed Salifu, operaio di 43 anni di una cantina vinicola in provincia di Brescia, è morto in un incidente col trattore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
