il trattore si ribalta e resta schiacciato operaio di 43 anni morto in una cantina di brescia

Notizie.virgilio.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mohammed Salifu, operaio di 43 anni di una cantina vinicola in provincia di Brescia, è morto in un incidente col trattore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

