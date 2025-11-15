Si pensava che l’ondata di giornalisti che non scrivono di sport e che parlano di Sinner fosse terminata dopo la bufera per la rinuncia alla Coppa Davis. E invece no, perché l’altoatesino dà fastidio anche quando vince. Nel mezzo di una semifinale storica (l’ennesima) per l’Italia alle Atp Finals 2025, Nicola Porro – noto giornalista – ha scritto su X: “Ormai il tennis rischia di diventare come formula1. Alla ricerca spasmodica di un sorpasso. Per il resto è noia”, con hashtag su Atp Finals e su Jannik Sinner. Chiaro il riferimento all’azzurro e alla lotta per il primo posto con Carlos Alcaraz, entusiasmante e avvincente tanto quanto quelle che hanno visto protagonisti per ultimi Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il tennis come la Formula 1, una ricerca spasmodica del sorpasso. Il resto è noia”: il post di Porro durante il match di Sinner