Il taichi al Fanuso una disciplina tra antichi boschi
Itinerario: Alpe Cucco, Bosco di Ficuzza, valle Fanuso, Alpe CuccoNatura del sentiero: Strada Forestale, Sentiero naturale, PratoClassificazione: E (escursionistico)Difficoltà: MediaEtà minima consigliata: 12 anniLunghezza totale percorso: 6 kmQuota minima: 813 mQuota massima: 1010 mTratta in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
