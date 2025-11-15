Il segreto dell'intelligenza delle gazze australiane è nella loro società

Fanpage.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La gazza australiana è tra gli uccelli più intelligenti e ora sappiamo perché: i piccoli diventano più "smart" quando crescono in gruppi sociali numerosi e stimolanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

