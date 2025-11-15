Il segreto dell'intelligenza delle gazze australiane è nella loro società

La gazza australiana è tra gli uccelli più intelligenti e ora sappiamo perché: i piccoli diventano più "smart" quando crescono in gruppi sociali numerosi e stimolanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Ecco come i giapponesi educano i loro figli: il segreto dietro una generazione di geni. Mentre in molti paesi si premia l’intelligenza con medaglie, in Giappone si premiano la disciplina, l’umiltà e lo sforzo costante. Fin da piccoli, i bambini giapponesi imparano - facebook.com Vai su Facebook

Gazza attacca il triatleta senza tregua: ecco perché il casco è indispensabile in Australia in questo periodo - È quanto è successo al triatleta Matthew Hauser, che ha raccontato a Storyful come una sessione di allenamento di due ore sia stata rovinata da una gazza che lo ha “attaccato senza tregua”. Riporta video.corriere.it