Il Ritorno di Patricia Nikole come Ambasciatrice Artistica Globale per Redken
Patricia Nikole rientra in Redken per ispirare e guidare l'evoluzione del colore professionale, portando innovazione e creatività nel settore. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#BiennaleArchitettura2025 | Partecipazioni Nazionali: Lituania Il progresso, per definizione, avanza. I ritmi della vita continuano ad accelerare. Come possono il ritorno alla cooperazione fra "genius loci" e una rinnovata sensibilità morale ridiventare parametri - facebook.com Vai su Facebook