Napoli – Il prolungamento a cassoni di 270 metri della Diga Foranea, il rafforzamento esterno di 800 metri, il restauro della stessa Diga Duca d'Aosta e la formazione della cassa di colmata di Vigliena: sono i tre progetti finanziati dal Pnrr che stanno facendo cambiare pelle al porto di Napoli, la più grande azienda della città, con oltre 6mila lavoratori impegnati ogni giorno. Una rivoluzione che si comincia anche a intravedere fisicamente: sono già stata completati, infatti, i primi quattro dei dodici cassoni del prolungamento della diga foranea verso levante che ad opera finita dovrà raggiungere i 270 metri e comincia a prendere forma lo scudo dei tetrapodi giganti che la difenderà dalle future mareggiate.

© Quotidiano.net - Il porto di Napoli cambia marcia con 430 milioni del Pnrr: i tre progetti chiave (con lo scudo anti-mareggiate)