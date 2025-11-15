Il Pordenone Fc si rafforza con l' acquisto di Christopher Toso
Arriva un rinforzo per il Pordenone in vista delle prossime sfide del campionato di Eccellenza. Si tratta del centrocampista Christopher Toso, calciatore classe 2001 che si aggiunge così nella lista dei giocatori a disposizione di mister Campaner. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Approfondisci con queste news
Con un intervento di 8 milioni di euro #RegioneFVG rafforza il proprio impegno per la sicurezza delle infrastrutture viarie con un importante piano di interventi mirato sui ponti più critici del territorio? Investire sulla sicurezza non è solo un dovere, ma una resp - facebook.com Vai su Facebook