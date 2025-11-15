Il pessimo 2025 della Roma Nord | superate le 8mila corse soppresse

Viterbotoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sapevamo che si sarebbero stracciati tutti i record negativi per il mese scorso, ma non così duramente. Così il Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord ha commentato le ultime statistiche che riguardano questa linea, sempre più in difficoltà: “In un solo mese ben 994 corse urbane soppresse sul. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Pessimo 2025 Roma Nord