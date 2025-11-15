Il PD a Fratelli d' Italia | Le vostre accuse sono una mera menzogna

Leccotoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spettabili Redazioni,In merito al comunicato di Fratelli d'Italia sul nostro post social sulla riapertura del Teatro della Società, corre l'obbligo di sottolineare quanto segue.Forse a Fratelli d'Italia è sfuggito che la data d'inaugurazione sia stata annunciata un mese e mezzo fa, il 30. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

il pd a fratelli d italia le vostre accuse sono una mera menzogna

© Leccotoday.it - Il PD a Fratelli d'Italia: "Le vostre accuse sono una mera menzogna"

Approfondisci con queste news

pd fratelli d italiaViolenza sessuale, accordo tra Pd e Fratelli d’Italia: “Se non c’è consenso è violenza sessuale” - Una convergenza bipartisan su un tema delicatissimo: la Commissione Giustizia della Camera ha approvato un emendamento presentato congiuntamente ... Scrive thesocialpost.it

pd fratelli d italiaSondaggi politici, Fratelli d’Italia supera il 31%: M5s e Forza Italia vicinissimi - Tecnè Forza Italia e Movimento 5 Stelle sono molto vicini, rispettivamente ... fanpage.it scrive

Fratelli d'Italia attacca: «Asse Lega-Pd a Treviso». Il Carroccio: «No, normale confronto» - «Se a livello amministrativo Lega e Fratelli d'Italia governano la città senza particolari frizioni, dal punto di vista politico si è manifestata da tempo ... Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Pd Fratelli D Italia