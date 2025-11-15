Il Manchester United pensa ad una mossa per Joao Gomes

Breaking: Rodigo Muniz e Kevin di Fulham ispezionano il campo con Andre e Joao Gomes di Wolverhampton Wanderers prima della partita della Premier League tra Fulham e Wolverhampton Wanderers al Craven Cottage il 1° novembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di James FearnGetty Images) Il Manchester United è interessato a ingaggiare il centrocampista dei Wolves Joao Gomes. Il 24enne brasiliano ha fatto bene in Premier League e Gomes è nella rosa dei centrocampisti a cui sta attualmente guardando il Manchester United. I lupi potrebbero essere sotto pressione per vendere il giocatore a fine stagione, soprattutto se retrocesse. 🔗 Leggi su Justcalcio.com