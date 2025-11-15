Il futuro delle Polizie Locali fra riforma legge quadro e calo di personale

Brindisireport.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Il futuro e le prospettive delle Polizie Locali sono stati al centro del convegno nazionale “La città si cura” dell'Ancupm (Associazione nazionale comandanti e ufficiali di polizia municipale) che si è svolto ieri (venerdì 14 novembre) a Como. Ha dato il suo contributo anche Antonio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

futuro polizie locali riformaRiforma della Polizia locale: il Comune a fianco dei suoi agenti - A Cadoneghe importante presa di posizione del sindaco Marco Schiesaro: «È doveroso che il Parlamento riconosca finalmente il loro ruolo, equiparandolo per tutele e diritti alle altre forze di polizia» ... Riporta padovaoggi.it

futuro polizie locali riforma«Il Veneto merita Polizia Locale forte e tutelata», l'appello del sindacato ai candidati regionali - Inviato ai candidati alla Presidenza della Regione una richiesta d'attenzione sul ruolo essenziale della Polizia Locale e sulla necessità di una legge regionale organica che ne riconosca pienamente fu ... Come scrive padovaoggi.it

futuro polizie locali riformaAppello ai Sindaci per il sostegno alla riforma della Polizia Locale In evidenza - 8 novembre 2025 – (allegato il file pdf DICCAP) Gentile Sindaco, in allegato trova un appello urgente rivolto a tutti i Sindaci italiani, volto a chiedere un forte e unitario sostegno alla legge di ri ... Da gazzettadellemilia.it

Cerca Video su questo argomento: Futuro Polizie Locali Riforma