Il fenomeno del grooming e non parliamo della cura della persona
il grooming non è un semplice approccio o corteggiamento, ma una forma di manipolazione e abuso psicologico che può avere gravi conseguenze.
