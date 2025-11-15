Il fenomeno del grooming e non parliamo della cura della persona

Mondouomo.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

il grooming non è un semplice approccio o corteggiamento, ma una forma di manipolazione e abuso psicologico che può avere gravi conseguenze. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

il fenomeno del grooming e non parliamo della cura della persona

© Mondouomo.it - Il fenomeno del grooming, e non parliamo della cura della persona.

News recenti che potrebbero piacerti

Mulè: "Bullismo fenomeno che deve essere preso in cura da tutto il Parlamento e dalla società" - “Il bullismo è un fenomeno che deve essere preso in cura da tutto il Parlamento, da tutta la società. Lo riporta notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Fenomeno Grooming Parliamo Cura