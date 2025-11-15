Il corpo di Filippo Siciliano scoperto vicino ai binari a Porto San Giorgio | ipotesi incidente ma restano molti interrogativi
È di un italiano di 54 anni, Filippo Siciliano, il corpo senza vita trovato questa mattina in un canneto a ridosso della linea ferroviaria, a Porto San Giorgio (Fermo). Dopo l’sos lanciato da una donna spinta a scrutare tra la vegetazione dal suo cane che aveva fiutato qualcosa di strano, sul posto, zona nord di Porto San Giorgio, sono arrivati i poliziotti della questura di Fermo e i sanitari del. 🔗 Leggi su Feedpress.me
