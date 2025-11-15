Il corpo di Filippo Siciliano scoperto vicino ai binari a Porto San Giorgio | ipotesi incidente ma restano molti interrogativi

Feedpress.me | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È di un italiano di 54 anni, Filippo Siciliano, il corpo senza vita trovato questa mattina in un canneto a ridosso della linea ferroviaria, a Porto San Giorgio (Fermo). Dopo l’sos lanciato da una donna spinta a scrutare tra la vegetazione dal suo cane che aveva fiutato qualcosa di strano, sul posto, zona nord di Porto San Giorgio, sono arrivati i poliziotti della questura di Fermo e i sanitari del. 🔗 Leggi su Feedpress.me

il corpo di filippo siciliano scoperto vicino ai binari a porto san giorgio ipotesi incidente ma restano molti interrogativi

© Feedpress.me - Il corpo di Filippo Siciliano scoperto vicino ai binari a Porto San Giorgio: ipotesi incidente, ma restano molti interrogativi

Contenuti che potrebbero interessarti

Il corpo di Filippo Siciliano scoperto vicino ai binari a Porto San Giorgio: ipotesi incidente, ma restano molti interrogativi - È di un italiano di 54 anni, Filippo Siciliano, il corpo senza vita trovato questa mattina in un canneto a ridosso della linea ferroviaria, a Porto San Giorgio (Fermo). Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Corpo Filippo Siciliano Scoperto