Arezzo, 15 novembre 2025 – I volontari del Rotary Club Arezzo di servizio per il Banco Alimentare. Chi è andato a fare la spesa del sabato non potrà non averli notati al servizio dei bisognosi: si alternano infatti per tutta la giornata i volontari del Rotary Club Arezzo nel sabato dedicato alla Colletta per il Banco Alimentare. Sono impegnati al l’Esselunga p er sostenere questa iniziativa benefica di grande efficacia, che vede, come ogni anno, coinvolti il Rotary club Arezzo, il Rotaract, e anche i ragazzi giovanissimi dell’Interact della nostra città. “La nostra presenza qui al supermercato è segno del nostro impegno per le persone bisognose della città”, spiega il presidente del Rotary Club Arezzo, Roberto Francini dall’androne dell’Esselunga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I volontari del Rotary Club Arezzo di servizio per il Banco Alimentare