I Venerdì di Palazzo del Pero 2025 ecco il 4° Incontro

Arezzo, 15 novembre 2025 – Quarto Incontro d e I Venerdì di Palazzo del Pero (15° Ciclo) con Ida Tiezzi che parlerà di Pomaio, storia di un luogo di Fraternità. Della chiesa di Pomaio si hanno le prime notizie alla fine del 1300, ma le sue strutture risalgono almeno al XII secolo. Da allora in poi è sempre stato luogo ecclesiale di preghiera e di incontro delle popolazioni rurali circostanti. Dal 1974, per intuizione del parroco don Sergio Carapelli e sotto la sua guida, la collina di Pomaio ha accolto per molti anni centinaia e centinaia di giovani per momenti di lavoro, preghiera, incontro, amicizia, riflessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

