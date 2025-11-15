I Radiohead sono tornati | la scaletta della prima delle quattro date a Bologna

Dopo mesi di polemiche riguardo ai prezzi e alla vendita dei biglietti e circa le dubbie posizioni politiche di Thom Yorke e soci, ieri sera si è tenuto il primo dei quattro concerti dei Radiohead previsti a Bologna. La band ha suonato per circa due ore, intrattenendo il pubblico italiano con una scaletta composta da ben venticinque brani. Di seguito, la setlist: Planet Telex 2 + 2 = 5 Sit Down. Stand Up. Bloom Lucky Ful Stop The Gloaming There There No Surprises Videotape Weird FishesArpeggi Everything in Its Right Place 15 Step The National Anthem Daydreaming Subterranean Homesick Alien Bodysnatchers Idioteque Fake Plastic Trees Let Down Paranoid Android You and Whose Army? A Wolf at the Door Just Karma Police Radiohead: nella scaletta ancora assente “Creep”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

