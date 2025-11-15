I gazebo di Noi Moderati al mercato di via Giotto
Arrivano ad Arezzo i gazebo di Noi Moderati. Saranno allestiti il 22 novembre, il 6 dicembre e il 13 dicembre al Mercato di Viale Giotto, ad Arezzo. A ogni gazebo verranno predisposte delle modalità che consentiranno alla gente di annotare istanze, alle quali il partito cercherà di dare risposte. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
