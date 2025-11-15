Guasto alla condotta durante i lavori disagi idrici in diversi quartieri
Ancora disagi idrici in vista. Amam ha programmato una riparazione urgente della condotta di collegamento Montesanto–Tremonti dopo aver rilevato un guasto nelle tubazioni che portano acqua nelle zone di Montesanto e Tremonti, in prossimità di Via Catara Lettieri. La riparazione è prevista nella. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Informiamo i cittadini del Comune di Sesto Fiorentino che al termine della riparazione notturna la condotta di via Marsala interessata dal guasto ha subito una nuova rottura. I nostri operatori, già presenti sul posto, hanno dato subito avvio all’intervento di ripara - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari, perdita idrica in viale Diaz: condotta rotta durante i lavori della metro - Il guasto si è verificato durante gli scavi eseguiti dalla ditta impegnata nei lavori per la met ... Si legge su cagliaripad.it
Serdiana, condotta idrica danneggiata durante i lavori per la fibra ottica - Dal primo pomeriggio le squadre di Abbanoa sono impegnate a Serdiana per riparare una perdita idrica causata dal danneggiamento della condotta da parte della ditta che sta eseguendo la posa della ... Scrive unionesarda.it
Condotta dell'acqua rotta durante i lavori per la fibra ottica: disagi in 16 Comuni, strada allagata e passaggio a livello chiuso - Migliaia di famiglie della Bassa padovana hanno fronteggiato ieri pomeriggio (13 settembre) disagi con l'acqua, conseguenza di un grave guasto verificatosi giovedì a una delle ... Da ilgazzettino.it