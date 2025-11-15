Gratteri fa il bis Attribuisce di nuovo a Falcone il no alla separazione pm-giudice ma spunta il testo integrale che lo smentisce

15 nov 2025

Nicola Gratteri cita ancora Giovanni Falcone. Ma, secondo il quotidiano ‘Il Dubbio ’, il procuratore di Napoli avrebbe riportato di nuovo in modo incongruente e fuorviante le parole del magistrato ucciso a Capaci. In un articolo, anticipato sul sito del giornale e firmato dal direttore del ‘Dubbio ’ Davide Var ì insieme con Damiano Aliprandi, si osserva: “Ci risiamo, il procuratore Gratteri ha deciso ancora una volta di frugare tra le memorie di Giovanni Falcone per provare a rimediare alla figuraccia sulla presunta frase con cui ha schierato Falcone stesso contro le carriere separate. Stavolta ha tirato fuori l’intervento (bellissimo) che Falcone fece all’Istituto Gonzaga dei Gesuiti di Palermo l’8 maggio del ’92. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

