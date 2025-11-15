Altro semaforo rosso sul tema separazione delle carriere per Nicola Gratteri che, ogni volta che discute del riforma costituzionale della giustizia che verrà sottoposta a referendum confermativo, scivola inevitabilmente in una gaffe quando c'è da citare un magistrato famoso che - a suo dire - oggi voterebbe No al ddl Nordio. E tocca nuovamente a Giovanni Falcone a essere chiamato in causa in una maniera non del tutto corretta. Dopo la ormai celeberrima figuraccia sull'intervista del magistrato palermitano mai rilasciata a Repubblica, con tanto di non-scuse per avere abboccato a una bufala circolata sui social, nelle ultime ore la mancata completa informazione su Falcone ha riguardato l’intervento che quest'ultimo fece all’Istituto Gonzaga dei Gesuiti di Palermo l’8 maggio del ’92. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gratteri ci ricasca: cita ancora Falcone. Ma lo "manipola" per fargli dire No al referendum