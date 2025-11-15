Graduatorie dei concorsi si accorciano | cancellato chi è stato assunto da altra procedura
In questi giorni gli Uffici Scolastici regionali stanno pubblicando dei documenti relativi alla cancellazione dei docenti di ruolo e di chi ha rinunciato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Normalmente quali sono i concorsi che fanno attingere a graduatorie nazionali? Mi spiego, tutti i precedenti concorsi che avevo fatto si sceglieva chiaramente in primis, la regione o la provincia desiderata, però poi potevi rimanere solo ed esclusivamente in qu - facebook.com Vai su Facebook