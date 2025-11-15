Graduatorie dei concorsi si accorciano | cancellato chi è stato assunto da altra procedura

Orizzontescuola.it | 15 nov 2025

In questi giorni gli Uffici Scolastici regionali stanno pubblicando dei documenti relativi alla cancellazione dei docenti di ruolo e di chi ha rinunciato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

