Giustizia climatica e lotta a povertà energetica | la comunità solare si presenta alla città

Giustizia climatica e lotta alla povertà energetica: la comunità solare si presenta alla città. L’appuntamento giovedì 20 novembre alle ore 21 all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano.«Lo spirito con il quale nasce l’idea delle Comunità Energetiche Rinnovabili solidali (Cers) non è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Per la giustizia climatica e sociale, per fermare la dittatura dei combustibili fossili, per il sapere libero da conflitti d'interesse, per le pratiche rigenerative! , - facebook.com Vai su Facebook

Mentre i governi sono riuniti a #Belém per la #COP30 il WWF Italia promuove, insieme a tante altre associazioni, il #ClimatePride, street parade nazionale per la giustizia climatica planetaria Ci vediamo domani #15novembre a #Roma in Piazza Aldo Moro alle Vai su X

Giustizia climatica e lotta a povertà energetica: la comunità solare si presenta alla città - Giustizia climatica e lotta alla povertà energetica: la comunità solare si presenta alla città. Si legge su ilpiacenza.it

Cop30, delegazione del Wcc in Amazzonia, “giustizia climatica, non prestiti e debiti” - Incontri e colloqui bilaterali con le delegazioni dei governi, conferenze stampa, momenti di scambio e di preghiera, manifestazioni. Lo riporta agensir.it

“La giustizia climatica è un obbligo giuridico, non un principio politico” - È questo il motto che ha accompagnato la Settimana di azione globale per la Pace e la Giustizia Climatica, rilanciata in Italia dalla ... Come scrive repubblica.it