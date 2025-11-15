Giornata mondiale dedicata alle vittime della strada celebrazione nella chiesa a Villaggio Resta

NARDO’ - L’associazione “Alla Conquista della Vita”, da sempre impegnata nella promozione della sicurezza stradale e nel sostegno morale alle famiglie delle vittime della strada, invita la cittadinanza a partecipare alla celebrazione eucaristica che si terrà in occasione della Giornata Mondiale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

