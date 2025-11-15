Giornata del prematuro | gli esperti dell’Asst Rhodense incontrano le famiglie
Il 17 novembre, in tutto il mondo, si celebra il World Prematurity Day, la Giornata Mondiale della Prematurità, un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica e dare voce alle famiglie dei piccoli nati prematuri. Giornata del prematuro, esperti a confronto all’ospedale di Rho Simboli della giornata sono il colore viola e la linea dei calzini: un piccolo . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Leggi anche questi approfondimenti
Giornata Mondiale del Prematuro: celebrare la forza dei neonati prematuri e delle loro famiglie #FOGGIA #POLICLINICORIUNITI #PREMATURITA' tinyurl.com/23ox2wfb Vai su X
"Ogni neonato prematuro è un piccolo miracolo di forza e di vita" Al Policlinico una giornata dedicata a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide e i progressi legati alla nascita pretermine ? - facebook.com Vai su Facebook
Giornata del prematuro: gli esperti dell’Asst Rhodense incontrano le famiglie - Il 17 novembre, in tutto il mondo, si celebra il World Prematurity Day, la Giornata Mondiale della Prematurità, un’occasione per sensibilizzare l’opinione ... Segnala ilnotiziario.net