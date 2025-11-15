Giornata del prematuro | gli esperti dell’Asst Rhodense incontrano le famiglie

Il 17 novembre, in tutto il mondo, si celebra il World Prematurity Day, la Giornata Mondiale della Prematurità, un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica e dare voce alle famiglie dei piccoli nati prematuri. Giornata del prematuro, esperti a confronto all’ospedale di Rho Simboli della giornata sono il colore viola e la linea dei calzini: un piccolo . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

