Gianmarco morto a 23 anni mentre tornava a casa L’auto contro il muretto i volontari in strada il dolore della comunità
Luni (La Spezia), 15 novembre 2025 – Stava tornando a casa quando è avvenuta la tragedia. Forse un malore oppure un colpo di sonno e l’auto ha tagliato di netto la carreggiata dell’Aurelia finendo contro la sede della Pubblica Assistenza di Luni. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo a un ragazzo di soli 23 anni. Così è morto Gianmarco Fontana, residente ad Aulla. L’incidente mentre tornava a casa. Il tragico incidente è avvenuto poco dopo le 06 di sabato 15 novembre. Dopo una serata trascorsa in compagnia di amici, Gianmarco stava tornando a casa. Era su una Audi di colore grigio, stava percorrendo l’Aurelia in direzione Sarzana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
