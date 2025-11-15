Gianmarco morto a 23 anni mentre tornava a casa L’auto contro il muretto i volontari in strada il dolore della comunità

Lanazione.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luni (La Spezia), 15 novembre 2025 – Stava tornando a casa quando è avvenuta la tragedia. Forse un malore oppure un colpo di sonno e l’auto ha tagliato di netto la carreggiata dell’Aurelia finendo contro la sede della Pubblica Assistenza di Luni. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo a un ragazzo di soli  23 anni. Così è morto Gianmarco Fontana, residente ad Aulla. L’incidente mentre tornava a casa. Il tragico incidente è avvenuto poco dopo le 06 di sabato 15 novembre. Dopo una serata trascorsa in compagnia di amici,  Gianmarco stava tornando a casa. Era su una Audi di colore grigio, stava percorrendo l’Aurelia in direzione Sarzana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

gianmarco morto a 23 anni mentre tornava a casa l8217auto contro il muretto i volontari in strada il dolore della comunit224

© Lanazione.it - Gianmarco, morto a 23 anni mentre tornava a casa. L’auto contro il muretto, i volontari in strada, il dolore della comunità

News recenti che potrebbero piacerti

Muore a 23 anni, tragico incidente: perde il controllo dell’auto e si schianta - Sul posto soccorritori del 118 e forze dell’ordine ... Come scrive msn.com

gianmarco morto 23 anniEra aullese il giovane morto nell’incidente stradale a Luni. Il cordoglio del sindaco - Gianmarco Fontana aveva appena 23 anni quanto intorno alle 6 di stamani ha probabilente perso il controllo dell'auto andan ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gianmarco Morto 23 Anni