Genova in ginocchio per il maltempo | trombe d’aria e frane abbattuto un camion video

Alcuni nubifragi e almeno tre trombe d’aria si sono abbattute in queste ore su Genova, dove il maltempo ha provocato danni in particolare nel ponente città e in Val Polcevera. A Pegli chiusa per ripristini la statale Aurelia in entrambe le direzioni da un’ora e mezza circa. Il downburst, fenomeno meteo caratterizzato da pioggia temporalesca mista a forti raffiche di vento, ha abbattuto un camion posteggiato a lato strada, divelto vetri e la struttura di un locale del lungomare, con detriti arrivati sulla carreggiata. Sempre a Pegli, una grossa frana registrata in via Nicoloso Da Recco, con il cedimento di un terrapieno sulla strada, chiusa per controlli da parte dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Genova in ginocchio per il maltempo: trombe d’aria e frane, abbattuto un camion (video)

Argomenti simili trattati di recente

State seguendo #XFactor? Noi non vediamo l'ora di vedere l'interpretazione di Delia che porta sul palco uno dei brani più intensi di De André (ispirato alla catastrofe che mise in ginocchio Genova nel '70) - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, tromba d’aria a Genova: a Pegli si ribalta un camion - Nubifragi e anche trombe d'aria su Genova, dove il maltempo ha provocato danni in particolare nel ponente città e in Val Polcevera. Come scrive lapresse.it

Il maltempo si abbatte sulla Liguria. Trombe d’aria, downburst e allagamenti. E arriva l’allerta meteo arancione - Caduti alcuni container nell'area portuale a terra del porto Vte a Genova Pra' ... Si legge su quotidiano.net

Maltempo a Genova, tromba d'aria fa volare i container al porto: esondato il rio Fegino, autostrada bloccata - Maltempo e danni: forti piogge che hanno interessato Genova nelle ultime ore hanno portato al crollo di un muro di contenimento di un giardino sulle alture di Pegli. Si legge su msn.com