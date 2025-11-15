Genova in ginocchio per il maltempo | trombe d’aria e frane abbattuto un camion video

Secoloditalia.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni nubifragi e almeno tre trombe d’aria si sono abbattute in queste ore su Genova, dove il maltempo ha provocato danni in particolare nel ponente città e in Val Polcevera. A Pegli chiusa per ripristini la statale Aurelia in entrambe le direzioni da un’ora e mezza circa. Il downburst, fenomeno meteo caratterizzato da pioggia temporalesca mista a forti raffiche di vento, ha abbattuto un camion posteggiato a lato strada, divelto vetri e la struttura di un locale del lungomare, con detriti arrivati sulla carreggiata. Sempre a Pegli, una grossa frana registrata in via Nicoloso Da Recco, con il cedimento di un terrapieno sulla strada, chiusa per controlli da parte dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

genova in ginocchio per il maltempo trombe d8217aria e frane abbattuto un camion video

© Secoloditalia.it - Genova in ginocchio per il maltempo: trombe d’aria e frane, abbattuto un camion (video)

Argomenti simili trattati di recente

genova ginocchio maltempo trombeMaltempo, tromba d’aria a Genova: a Pegli si ribalta un camion - Nubifragi e anche trombe d'aria su Genova, dove il maltempo ha provocato danni in particolare nel ponente città e in Val Polcevera. Come scrive lapresse.it

genova ginocchio maltempo trombeIl maltempo si abbatte sulla Liguria. Trombe d’aria, downburst e allagamenti. E arriva l’allerta meteo arancione -  Caduti alcuni container nell'area portuale a terra del porto Vte a Genova Pra' ... Si legge su quotidiano.net

genova ginocchio maltempo trombeMaltempo a Genova, tromba d'aria fa volare i container al porto: esondato il rio Fegino, autostrada bloccata - Maltempo e danni: forti piogge che hanno interessato Genova nelle ultime ore hanno portato al crollo di un muro di contenimento di un giardino sulle alture di Pegli. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Genova Ginocchio Maltempo Trombe