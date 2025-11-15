Gelo tra Cina e Giappone | perché Taiwan è il nuovo barometro dell’Asia
Crisi esistenziali e colli da tagliare. Tra Cina e Giappone si è riaccesa una dura crisi diplomatica, nonostante il recente colloquio tra il presidente Xi Jinping e la premier Sanae Takaichi durante il summit dell ‘Apec (Cooperazione Economica-Asia-Pacifico) in Corea del Sud. Al centro delle tensioni, un tema quanto mai attuale ma che porta con sé questioni storiche mai del tutto risolte nei rapporti tra i due big dell’Asia orientale: Taiwan. La ‘sfida’ lanciata da Takaichi a Pechino. Tutto ha avuto inizio a poche ore di distanza dall’incontro tra Xi e Takaichi, in cui i due leader si sono impegnati a mantenere rapporti stabili. 🔗 Leggi su Lettera43.it
