Gattuso | I sudamericani mi stanno massacrando non si può dire niente
Gennaro Gattuso, alla vigilia della sfida con la Norvegia, torna sulle sue dichiarazioni a proposito dei critieri di qualificazione ai Mondiali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
All'estero ovviamente le dichiarazioni di Gattuso sulle squadre africane e sudamericani hanno avuto unico diversa rispetto alla ossequiosa Italia. - facebook.com Vai su Facebook
Gattuso: "Nessun rimpianto. Vincere aiuta a vincere, dobbiamo capire bene i criteri. Ne avevamo già parlato ma vedere gironi sudamericani in cui ci sono 10 squadre, 6 vanno dirette, la settima fa lo spareggio con l'oceanica... il rammarico più grande è quello, Vai su X