Gattuso furia contro La Russa La rivelazione shock | Cosa hanno fatto alla Nazionale

La tensione attorno alla Nazionale italiana non accenna a diminuire, e a riaccendere il dibattito ci pensa Gennaro Gattuso, commissario tecnico degli Azzurri, con parole nette e senza filtri. Alla vigilia della sfida contro la Norvegia, il tecnico ha risposto in conferenza stampa al presidente del Senato, Ignazio La Russa, che nei giorni scorsi aveva invitato il tecnico ad " accettare le contestazioni degli ultras". Le rivelazioni di Gattuso. Gattuso ha chiarito subito che il tema non era riducibile a qualche fischio o a critiche sportive: "Rispetto quello che dice La Russa, ma non so dove fosse quella sera, sicuramente non era allo stadio e non l'ha vista nemmeno in tv.

