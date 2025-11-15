Gattuso | Fischi? Dobbiamo accettarli ma ci hanno augurato la morte

Il commissario tecnico, alla vigilia della sfida contro la Norvegia, torna sulla contestazione subita nell'ultima partita. Gattuso risponde anche al presidente del Senato Igazio La Russa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gattuso fischi dobbiamo accettarliGattuso: «La Russa? Lo rispetto, ma non erano solo fischi, c'erano anche minacce morte» - Gennaro Gattuso dopo i fischi e gli insulti ricevuti in Moldova, torna sulle critiche del presidente del Senato Ignazio La Russa: «Non so dove fosse quella sera, sicuramente non era allo stadio e non ... Come scrive corriere.it

gattuso fischi dobbiamo accettarliGattuso risponde a La Russa: «I fischi li ho sempre accettati, ma quando ti augurano la morte» - Norvegia: sfide, giovani da valorizzare e polemiche, tra qualificazione Mondiale e parole di La Russa. Segnala ilnapolista.it

gattuso fischi dobbiamo accettarliGattuso: “9-0 impensabile”. Sulla contestazione: "C'era gente che augurava la morte, non erano fischi" - Le dichiarazioni del ct dell'Italia in conferenza stampa in vista della sfida con la Norvegia: la risposta a La Russa e al Dibu Martinez e l'organizzazione verso i playoff ... Scrive tuttosport.com

