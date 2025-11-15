Garlasco botta e risposta tra l'avvocato di Venditti e i pm | Nota in cui invitano al rispetto? Servivano scuse

L'avvocato dell'ex pm Mario Venditti, Domenico Aiello, ha risposto alla nota congiunta del procuratore generale Guido Rispoli e del procuratore della Repubblica di Brescia, Francesco Prete, ribadendo di non aver apprezzato l'assenza di rappresentanti della Procura nell'aula del Tribunale del Riesame di Brescia dove si discuteva del dissequestro dei dispositivi elettronici sequestrati all'ex magistrato per verificare l'accusa di corruzione in atti giudiziari ipotizzata nei suoi confronti in relazione al caso Garlasco e al ruolo di Andrea Sempio. Il giovane è ora a sua volta indagato per concorso in omicidio per la morte di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

