Furgone contro bici a Randazzo | morto un ciclista

È di un morto il bilancio di un incidente che ha coinvolto un furgone ed una bicicletta sulla strada statale 120 "Dell’Etna e delle Madonie" a Randazzo, in provincia di Catania. Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, il personale del 118, è sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Furgone contro bici a Randazzo: morto un ciclista

