Fuorilegge il parto nella casa maternità Genova a processo 4 ostetriche del centro Le Maree

La Procura contesta a 4 ostetriche il reato di esercizio abusivo della professione medica. Il centro Le Maree, dopo il dissequestro, è tornato operativo, ma non vi si possono concludere gravidanze. La difesa: “C’è vuoto normativo, abbiamo sempre lavorato per il benessere delle mamme”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - “Fuorilegge il parto nella casa maternità”. Genova, a processo 4 ostetriche del centro Le Maree

