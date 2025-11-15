Francesco Cataldo Verrina domani a Viterbo | omaggio a Chick Corea al Jazz Up Festival

Domani, domenica 16 novembre, il Jazz Up Festival accoglierà uno degli studiosi e divulgatori più apprezzati della scena jazz italiana: Francesco Cataldo Verrina, che sarà ospite della rassegna per un incontro speciale dedicato alla figura e all’eredità artistica di Chick Corea, tra i più grandi innovatori del jazz contemporaneo. L’appuntamento, atteso da appassionati e musicisti, si inserisce nel cartellone di una manifestazione che da anni porta nella città dei papi progetti culturali, concerti e approfondimenti di livello internazionale. Verrina, autore e critico riconosciuto per il suo stile narrativo e per il rigore delle sue analisi, guiderà il pubblico in un viaggio attraverso le tappe più significative della carriera del leggendario pianista americano: dagli esordi nel jazz tradizionale alla svolta elettrica, dalle collaborazioni con Miles Davis e Return to Forever fino alle ultime sperimentazioni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Francesco Cataldo Verrina domani a Viterbo: omaggio a Chick Corea al Jazz Up Festival

