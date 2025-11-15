Francesco Bagnaia | Finire la benzina in qualifica è stato pesante La Sprint? Sempre dietro ad Aldeguer

Francesco Bagnaia non ha motivi per sorridere dopo aver chiuso in 14ma posizione la Sprint del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Al termine della Sprint, il pilota due volte campione del mondo della classe regina ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “ Sicuramente c’è stato un buon inizio di giornata, perché avevamo fatto un piccolo passo avanti che mi aiutava ad essere più veloce. C’era chi andava più forte, ma riconoscevo che eravamo più competitivi, anche se ci mancava ancora un passettino per pensare di fare qualcosa di meglio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Francesco Bagnaia: “Finire la benzina in qualifica è stato pesante. La Sprint? Sempre dietro ad Aldeguer”

News recenti che potrebbero piacerti

Francesco Bagnaia added a new photo. - Francesco Bagnaia - facebook.com Vai su Facebook

Marco Bezzecchi su Aprilia ha vinto il Gp del Portogallo della classe MotoGp. Ha preceduto sul traguardo gli spagnoli Alex Marquez (Ducati Gresini) e Pedro Acosta (Ktm). Altra delusione per Francesco Bagnaia, caduto a una decina di giri dal termine. #ANSA Vai su X

Francesco Bagnaia: “Finire la benzina in qualifica è stato pesante. La Sprint? Sempre dietro a Aldeguer” - Francesco Bagnaia non ha motivi per sorridere dopo aver chiuso in 14a posizione la Sprint Race del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ... Segnala oasport.it

MotoGP: Davide Tardozzi: “Chiediamo scusa a Bagnaia, colpa nostra se è rimasto senza benzina in qualifica” - Prosegue il periodo complicato in casa Ducati, reduce da un sabato tutt'altro che indimenticabile al GP di Valencia, ultimo atto del Motomondiale 2025 di ... Secondo oasport.it

MotoGP | Bagnaia: "In Q1 è finita la benzina. Tutti possono sbagliare, anche io l'ho fatto tanto" - Il tre volte iridato ha visto andare in fumo le sue ambizioni quando la sua Ducati si è ammutolita durante la Q1, rimanendo a secco di carburante e relegandolo al 16° posto sulla griglia di Valencia. Scrive msn.com