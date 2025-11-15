Forte esplosione in una zona industriale nei pressi di Buenos Aires | l’incendio ha provocato diversi feriti

Nella notte tra venerdì e sabato si è verificata una forte esplosione nella zona industriale di Ezeiza, a sud di Buenos Aires, in Argentina. La detonazione ha innescato un incendio di grandi dimensioni, che ha coinvolto diverse fabbriche. Fortunatamente, nessuno ha perso la vita nell’incidente, ma ci sono almeno ventiquattro feriti, in condizioni più o meno gravi. Esplosione vicino a Buenos Aires, le parole del sindaco. Il sindaco di Ezeiza, Gastón Granados, ha dichiarato al canale di notizie TN che le cause di quanto avvenuto non sono ancora chiare, ma che la polizia farà luce sulla vicenda. Il primo cittadino ha dichiarato che le fiamme avrebbero investito numerosi stabilimenti del parco industriale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Forte esplosione in una zona industriale nei pressi di Buenos Aires: l’incendio ha provocato diversi feriti

