formazioni ufficiali turchia bulgaria la scelta di montella su calhanoglu

Inter News 24 : il centrocampista dell’Inter in campo dal primo minuto?. La Turchia di Vincenzo Montella ha l’obbligo di vincere contro la Bulgaria per continuare a sperare nel primo posto del girone, in attesa del risultato di Georgia-Spagna. Il CT italiano schiera la migliore formazione possibile, con tanto “sprazzo” nerazzurro. Il fulcro del gioco sarà Hakan Calhanoglu: il centrocampista dell’Inter è il padrone del centrocampo turco. Presente anche molta Serie A, con Kenan Yildiz della Juventus e Zeki Celik della Roma titolari. 🔗 Leggi su Internews24.com

