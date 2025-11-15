Forbidden Fruit trame dal 17 al 21 Novembre 2025
Lunedì 17 novembre Yildiz conosce Alper, il nuovo istruttore della palestra che frequenta, e tra i due nasce un’intesa che prosegue al di fuori con un fitto scambio di messaggi. Halit comunica a Zeynep la volontà di lasciarla in carica come co-presidente, data la sua stima nei suoi confronti. Nel mentre, Ilayda convince Erim a vendere il proprio cellulare per rimediare i soldi necessari per comprare le medicine. Martedì 18 novembre In ufficio, Caner fa un nuovo incontro. Nel frattempo, Alihan e il suo avvocato aspettano l’arrivo di Ender per firmare le carte del divorzio. 🔗 Leggi su Soapvibes.it
