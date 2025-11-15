Forbidden Fruit | Chi è Serkan Rutkay Ayikoz? Tutto sul buffo Emir della Soap Turca

Comingsoon.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serkan Rutkay Ayikoz è l'attore che interpreta il simpatico amico di Caner nella Soap Opera turca di Canale 5 Forbidden Fruit, Emir. Ecco tutto ciò che sappiamo su di lui!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Forbidden Fruit: Chi è Serkan Rutkay Ayikoz? Tutto sul buffo Emir della Soap Turca

