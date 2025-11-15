Flop Luis Henrique? L' Inter punta Norton-Cuffy del Genoa I dettagli

L'esterno inglese ha stupito in questo avvio di stagione: già respinta un'offerta del Napoli, se i nerazzurri manderanno in prestito il brasiliano a gennaio c'è lui in cima alla lista. E potrebbe non essere il solo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Flop Luis Henrique? L'Inter punta Norton-Cuffy del Genoa. I dettagli

