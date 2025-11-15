Firenzuola | anziano precipita in un cortile salvato dai vigili del fuoco

Firenzepost.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 85 anni è stato soccorso a Firenzuola, in provincia di Firenze, lungo la strada statale Montanara Imolese, dopo essere precipitato accidentalmente in un piccolo cortile interno situato tra la propria abitazione e il terreno montuoso retrostante, facendo un volo di circa tre metri. L'allarme è scattato intorno alle 13,45 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

