Firenzuola | anziano precipita in un cortile salvato dai vigili del fuoco
Un uomo di 85 anni è stato soccorso a Firenzuola, in provincia di Firenze, lungo la strada statale Montanara Imolese, dopo essere precipitato accidentalmente in un piccolo cortile interno situato tra la propria abitazione e il terreno montuoso retrostante, facendo un volo di circa tre metri. L'allarme è scattato intorno alle 13,45 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Il portiere dell'Inter Martinez coinvolto in un incidente in cui è morto un anziano in carrozzina. Al vaglio le dinamiche dell’investimento avvenuto nel Comasco, nei pressi del centro in cui si allenano i nerazzurri. ? Video e altre notizie sul sito e sulla pagina - facebook.com Vai su Facebook
Ragazza precipita in cortile scuola occupata a Roma - La notte scorsa la liceo classico Pilo Albertelli, in via Manin, a Roma, occupato da alcuni giorni, una studentessa è caduta nel sotto basso sito nel cortile interdetto dalla ... Riporta notizie.tiscali.it