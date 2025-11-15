Filippo Siciliano trovato morto nel canneto con una ferita alla schiena | giallo a Porto San Giorgio
Il 54enne Filippo Siciliano è stato trovato morto in un canneto vicino alla ferrovia a Porto San Giorgio, nelle Marche. Il decesso risalirebbe a diversi giorni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Filippo Siciliano trovato morto con una ferita alla schiena - Choc a Porto San Giorgio, il cadavere di un uomo di 54 anni è stato trovato nel canneto che costeggia la linea ferroviaria, a nord della ... Riporta corriereadriatico.it
Cadavere vicino ai binari, la vittima è un 54enne del Fermano - È di un italiano di 54 anni, Filippo Siciliano, il corpo senza vita trovato questa mattina in un canneto a ridosso della linea ferroviaria, a Porto San Giorgio (Fermo). Secondo ansa.it